Gaziantep'te hırsızlık zanlısı yakalandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde farklı kurumlardan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde farklı kurumlardan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, 5 farklı kurumdan hırsızlık yaptığını tespit ettiği Ş.U'yu yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel