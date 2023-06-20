Gaziantep'te Hırsızlık Yaptığı İddiasıyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıyı tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgüllük Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.

Mahalledeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettikleri M.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, şüphelinin hırsızlık yapılan ikametten çıkması ve adliyeye götürülmesi yer alıyor.