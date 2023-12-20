Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir bağ evinden hırsızlık yaparken 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.