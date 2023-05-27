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Gaziantep'te Hırsızlık Yapan Şahıs Kameralara Yakalandı

Gaziantep'te Hırsızlık Yapan Şahıs Kameralara Yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir evde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahsın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te bir evde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahsın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik cumhuriyet başsavcısı koordinesinde yaptığı çalışmalarda, 2 farklı adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Olay, 26 Mayıs tarihinde Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık şüphelisi şahsın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. 22 Mayıs'ta Akyol Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlığı da gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şahsın A.D. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.D. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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