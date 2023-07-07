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Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının failleri olan A.B. ve S.D. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan hırsızlığın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı yaptığını tespit ettiği A.B. ve S.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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