Gaziantep'te Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te bir işyerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te, bir işyerinden hırsızlık yapan ve kimlikleri güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.15 Temmuz Mahallesinde bulunan bir işyerinde 30 Haziran günü hırsızlık meydana geldi. İşyeri sahibinin durumu fark etmesiyle çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelilerinin A.B. ve S.D. olduğunu belirledi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.