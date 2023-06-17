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Gaziantep'te Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'te iş yerinden, kurumdan ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te iş yerinden, kurumdan ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde meydana gelen iş yerinden, kurumdan ve ikametten hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.Ç. ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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