Gaziantep'te Hırsızlık ve Yağma Şüphelilerinden 3'ü Tutuklandı
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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma yürüttü ve 7 zanlıyı gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.