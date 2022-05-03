Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla bir zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, açıktan hırsızlık, gasp, motosiklet hırsızlığı, yağma ve evden hırsızlık gibi 10 olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 12 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 8'i ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

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