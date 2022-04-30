Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, yağma ve evden hırsızlık olmak üzere toplam 6 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.