Gaziantep'te Hırsızlık ve Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması, Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya sağlama suçundan hüküm giyen 4 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması, Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması, Hırsızlık, Kasten Yaralama ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan aranan 4 şüpheli şahsın yakalanması için yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, 4 şüphe tespit edildi. Adli makamların koordinesinde yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda, 27 Kasım 2023 günü operasyon düzenlendi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması" suçundan hakkında kesinleşmiş 20 Yıl, 10 Ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 Yıl, 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 Yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 Yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda 4 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. - GAZİANTEP