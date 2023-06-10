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Gaziantep'te Hırsızlık ve Kapkaç Olaylarını Gerçekleştiren Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te meydana gelen 5 hırsızlık ve 3 kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheli M.B., güvenlik kameralarından kimliği belirlenip yakalandı ve tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 5 hırsızlık ile 3 kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenip yakalanan M.B., tutuklandı.

Kentin merkez Şahinbey ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen 5 hırsızlık ve 3 kapkaç olayı mağdurlarının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, motosikletle yoldaki kişilerin elinden telefonunu çalıp kaçan şüphelinin M.B. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, M.B.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şahinbey Güncel Haberler

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