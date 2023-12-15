Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gaziantep'te 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 motosiklet ve elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.