Gaziantep'te farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı tespit edilen B.A isimli şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP Gaziantep'te farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı tespit edilen B.A isimli şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Ağustos tarihinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Şüphelinin bina ve iş yeri içerisine girip çeşitli eşya, ayakkabı ve çaldığı kameralara anbean görüntülendi. Olayı gerçekleştiren B.A. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.