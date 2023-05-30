Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Gaziantep polisi farklı tarihlerde 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahsı yakaladı.
Gaziantep polisi farklı tarihlerde 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli şahsı yakaladı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel