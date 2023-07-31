Gaziantep'te bir iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin iş yerindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP Gaziantep'te bir iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik 30 Temmuz tarihinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Şehitkamil İlçesine bağlı 25 Aralık Sanayi Sitesinde 12 Mayıs tarihinde bir iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen Y.H. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin iş yerindeki hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.