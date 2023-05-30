Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bey Mahallesi'ndeki bir kuruma ait binada hırsızlık yaptığı iddiasıyla B.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.