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Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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Gaziantep'te iş yerinden, kurumdan ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerinden, kurumdan ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde meydana gelen iş yerinden, kurumdan ve ikametten hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.Ç. ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Güncel

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