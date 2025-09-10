Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelileri Gözaltına Alındı

Haberler

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı, çalıntı malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
