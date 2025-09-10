Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelileri Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı, çalıntı malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.