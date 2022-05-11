Gaziantep'te hırsızlık suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve sahte kimlik taşıyan şüpheli gözaltına alındı.
NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve sahte kimlik taşıyan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada durumundan şüphelendikleri S.Y'yi durdurdu.
Yapılan parmak izi incelemesinde sahte kimlik taşıdığı belirlenen S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel