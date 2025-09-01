Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan firari, Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyet müdürlüğü, firarilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin haklarında aranma kaydı bulunan firarileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan 12 hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
