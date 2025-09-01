Gaziantep'te Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin haklarında aranma kaydı bulunan firarileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan 12 hapis cezası bulunan firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.