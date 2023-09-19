Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 151 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalar yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 151 şüpheli yakalandı ve 57'si tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince çeşitli hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 57'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyonlar ile 91 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, 151 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 57'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP