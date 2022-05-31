Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 kişi tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 kişi tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 kişi tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, olayların faili oldukları iddiasıyla 18 zanlıyı yakaladı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Asayiş Güncel Haberler

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