Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 hırsızlık olayı ve çok sayıda suç kaydı bulunan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı operasyonlarda, 13 şüpheli suçüstü yakalandı, zanlıların adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 8'i ise savcılıktan serbest bırakıldı. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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