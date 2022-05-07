Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlıkları yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 20 ise serbest bırakıldı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

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