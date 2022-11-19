Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 19 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 hırsızlığın faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkları gerçekleştirdikleri iddiasıyla 31 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si ise serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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