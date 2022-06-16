Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 16 zanlı tutuklandı Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-15 Haziran'da meydana gelen 19 hırsızlık olayının aydınlatılması ve çok sayıda suç kaydı bulunan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 22 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlıların adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Şehitkamil Gaziantep Hisarcık Güncel Haberler

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