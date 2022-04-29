Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te sağlık ocağından kablo ve çeşitli tıbbi malzeme çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te sağlık ocağından kablo ve çeşitli tıbbi malzeme çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir sağlık ocağında meydana gelen kablo ve çeşitli tıbbi malzeme hırsızlığı olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği U.M. adlı şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

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