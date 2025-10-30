Gaziantep'te Hırdavat Dükkanında Yangın: 2 Saatlik Mücadele ile Söndürüldü

GAZİANTEP'te hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Sanayi Mahallesi'nde sabah saatlerinde hırdavat dükkanında yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye aracı ve 20 personelin müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İş yerinde hasar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.