Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evlerinde ve arazilerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.R.Ç. ve A.A.'nın kendilerine ait arazi ve konutlarında kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evlerinde ve arazilerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.R.Ç. ve A.A.'nın kendilerine ait arazi ve konutlarında kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 214 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Kenevir Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
title