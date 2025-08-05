Gaziantep'te Hemşehri Dernekleri Festivali Kapanış Programı Düzenlendi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9. Hemşehri Dernekleri Festivali'nin kapanış programı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin kültürel zenginliğine ve kardeşlik kültürüne katkı sağladığını vurgulayarak etkinliğin önemine dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali için kapanış programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalde stantlarıyla yer alan katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen kapanış programında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, buradaki programda yaptığı konuşmada kentin kültürel zenginliğini ve birlikte çalışma modelini vurgulayarak, "Bir aşureyi lezzetli yapan içindeki çeşitliliktir. Farklı kültürlerimiz bu festivalde bir araya geldi ve şehrimizin sosyal dokusuna katkı sundu. Her birimiz ayrı bir lezzetiz. Birlikte olduğumuzda o aşurenin tadı çıkar. Bu festivalde büyük bir sinerji vardı. Hep birlikte el ele vererek oluşturduğumuz bu enerji, Gaziantep'in kardeşlik kültürünü yükselten çok kıymetli bir değere dönüştü. Festivalimiz her yıl büyüyerek yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında çevreye ve geleceğe iz bırakmak amacıyla dernekler adına yapılan fidan dikimlerine ilişkin, temsilcilere "ağaç dikim belgeleri" takdim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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