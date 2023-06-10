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Gaziantep'te Hazine Arazileri Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

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Gaziantep'te organize suç örgütü tarafından hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle 20 milyon lira dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

GAZİANTEP'te, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine başvuran çok sayıda kişi, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle kendileriyle iletişim kuran kişilerin talebiyle para verdiklerini ancak dolandırıldıklarını anladıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Ekipler, yaptıkları çalışmada, 6 kişinin organize suç örgütü kurarak, imara açılacağını öne sürdükleri hazine arazilerini satacaklarını söyleyip vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri, kişilerden yaklaşık 20 milyon lira toplayıp, örgütlü şekilde 'rüşvet' ve dolandırıcılık' suçunu işleyen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 6 cep telefonu, 3 bilgisayar ile 80 muhtelif evrak ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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