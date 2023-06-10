Gaziantep'te Hazine Arazileri Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Gaziantep'te hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, örgütlü şekilde vatandaşların 20 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve operasyon düzenledi. Ele geçirilen evrak, doküman, cep telefonu ve bilgisayarlarla birlikte 6 şüpheli yakalandı. Adliye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.