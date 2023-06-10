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Gaziantep'te Hazine Arazileri Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Gaziantep'te Hazine Arazileri Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

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Gaziantep'te hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, örgütlü şekilde vatandaşların 20 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve operasyon düzenledi. Ele geçirilen evrak, doküman, cep telefonu ve bilgisayarlarla birlikte 6 şüpheli yakalandı. Adliye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle örgütlü şekilde vatandaşların 20 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı birçok adres ve iş yerine operasyon yapan ekipler, 80 muhtelif evrak ve doküman, 6 cep telefonu ve 3 bilgisayar ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

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