Gaziantep'te hayvansever evinde baktığı tilki yavrusunu doğaya saldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te hayvansever evinde baktığı tilki yavrusunu doğaya saldı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te hayvansever evinde baktığı tilki yavrusunu doğaya saldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir hayvansever, arazide bulduğu tilki yavrusunu evinde besledikten sonra doğaya bıraktı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir hayvansever, arazide bulduğu tilki yavrusunu evinde besledikten sonra doğaya bıraktı.

Kahramanmaraş Kılavuzlu Barajı Nurdağı Sulama Tesisi'nde görevli Kadir Taşdemir, su kanalının yakınında açlıktan halsiz düşen bir tilki yavrusuna rastladı.

Hayvanı koruma altına alan Taşdemir, "Paşa" adını verdiği tilkiyi 15 gün boyunca evinde besledi.

Taşdemir, sağlığı düzelen yavruyu daha sonra doğal yaşama saldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Kahramanmaraş, Gaziantep, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title