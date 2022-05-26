Gaziantep'te hayvansever evinde baktığı tilki yavrusunu doğaya saldı - Haberler

Gaziantep'te hayvansever evinde baktığı tilki yavrusunu doğaya saldı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir hayvansever, arazide bulduğu tilki yavrusunu evinde besledikten sonra doğaya bıraktı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir hayvansever, arazide bulduğu tilki yavrusunu evinde besledikten sonra doğaya bıraktı.
Kahramanmaraş Kılavuzlu Barajı Nurdağı Sulama Tesisi'nde görevli Kadir Taşdemir, su kanalının yakınında açlıktan halsiz düşen bir tilki yavrusuna rastladı.
Hayvanı koruma altına alan Taşdemir, "Paşa" adını verdiği tilkiyi 15 gün boyunca evinde besledi.
Taşdemir, sağlığı düzelen yavruyu daha sonra doğal yaşama saldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel