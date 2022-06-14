Gaziantep'te hayırsever Aykanat, eğitime destek için okul inşa edecek - Haberler

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Gaziantep'te hayırsever Aykanat, eğitime destek için okul inşa edecek

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te hayırsever Aykanat, eğitime destek için okul inşa edecek

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yeni başlatılan, "Cumhuriyetin 100.Yılında 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında hayırsever Feridun Oral Aykanat tarafından yapılacak 22 derslikli okul için protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yeni başlatılan, "Cumhuriyetin 100.Yılında 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında hayırsever Feridun Oral Aykanat tarafından yapılacak 22 derslikli okul için protokol imzalandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda hayırsever Feridun Oral Aykanat tarafından Nizip İlçesi Akçakent Mahallesi'ne 22 derslikli ilkokul ve ortaokul yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül katıldığı video konferansta, hayırsever Feridun Oral Aykanat'a seslenerek şunları kaydetti:

"Allah siz hayırseverlerimizden razı olsun. Hayır hasenat konusunda gerçekten olağanüstü bir gayretiniz var. Gaziantep ve Nizip'e her açıdan katkı sunmak istiyorsunuz. Bizler sizlere çok müteşekkiriz. İnşallah geldiğinizde uygun zamanda okulları da ziyaret ederek açılışını yapmış oluruz."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Metin Kılıçparlar ise hayırsever Aykanat'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hayırsever Feridun Oral Aykanat ise devlet ve milletine hizmet ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah daha da güzel şeyler yaparız diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan video konferans sonunda protokol imzalandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Gaziantep Valiliği Feridun Oral Gaziantep Güncel Haberler

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