Gaziantep'te Haydi Sofraya Restoranları Yeni Şubeleriyle Hizmete Açılıyor

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan "Haydi Sofraya" adlı restoranlar yeni şubeleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları uygun fiyata kaliteli yemekle buluşturmak için "Haydi Sofraya" projesi kapsamında 4 yeni restoran daha açılacak.

İlk restoranı Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde bulunan ve her gün değişen menü, çorba, ana yemek, pilav ve yoğurt gibi yan ürünlerle 40 liradan vatandaşlara hizmet verilen restoran vatandaşlardan ilgi gördü.

Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi civarı, Küsget, Düztepe ve Gazikent bölgesinde 4 yeni restoran açılması kararlaştırıldı.

Restoranlarda öğle servisi 12.00 ila 13.30, akşam servisi ise 17.30 ila 19.30 saatleri arasında yapılacak.