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Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu

Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te havuza giren çocuk boğuldu.

Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yakınlarıyla özel bir yüzme havuzuna giden 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed Nur Şabu, havuza girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Havuzdaki vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan çocuk, araçla yakındaki özel hastaneye götürüldü.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Güneykent, Şahinbey, Yüzme, Güncel, Haberler

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