Gaziantep'te Havaya Ateş Eden 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde havaya ateş yapan ve yasa dışı silah bulunduran 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaya ateş ettiği belirlenen ve yasa dışı silah sahibi olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş ettiği belirlenen ve yasa dışı silah sahibi olan kişilere karşı 7 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

