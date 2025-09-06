Gaziantep'te Havaya Ateş Eden 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaya ateş ettiği belirlenen ve yasa dışı silah sahibi olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş ettiği belirlenen ve yasa dışı silah sahibi olan kişilere karşı 7 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.