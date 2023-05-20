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Gaziantep'te Hava Sahasında 'Şüpheli Cisim' Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi

Gaziantep'te Hava Sahasında 'Şüpheli Cisim' Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi

Güncel Haberler

Gaziantep'te bir yolcu uçağının radarınca tespit edildiği iddia edilen 'şüpheli cisim' nedeniyle, uçak seferleri 12 saat yapılamadı. Olayın yaşandığı andan itibaren Gaziantep'teki biri yurt dışı olmak üzere 18 seferin iptal edildiği öğrenildi.

Gaziantep'te, bir yolcu uçağının radarınca tespit edildiği iddia edilen "şüpheli cisim" nedeniyle, uçak seferleri 12 saat yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, gece yarısı Gaziantep Havalimanı'na gelen bir uçağın radarı, 9 bin feette henüz tanımlanamayan bir cisim tespit etti.

Pilotların durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirmesi üzerine söz konusu uçak Adana'ya yönlendirildi. Gaziantep Havalimanı'ndan gerçekleşecek diğer seferler de Adana ve Şanlıurfa'ya yönlendirildi.

Olayın yaşandığı andan itibaren Gaziantep'teki biri yurt dışı olmak üzere 18 seferin iptal edildiği öğrenildi.

Gaziantep Havalimanı'ndaki uçak seferleri, şüpheli cisimle ilgili değerlendirmelerin ardından 12 saat sonra yeniden başladı.

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Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Havalimanı Gaziantep Adana Güncel Haberler

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