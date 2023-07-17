Gaziantep'te Hastanelerde Hırsızlık Olayı: Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te iki hastanede meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayında şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şikayet üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda T.K. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
GAZİANTEP'te, iki hastanede 3 ayrı hırsızlık olayına karışan T.K, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilip, yakalandı.
Gaziantep'te farklı tarihlerde 2 hastaneden, 3 cep telefonu çalındı. Telefon sahipleri olayı polise bildirdi. Şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık şüphelisinin T.K. olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.