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GAZİANTEP - Hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı.

Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla tedbirler sıkılaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla desteklendi.

Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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