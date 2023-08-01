Gaziantep'te Hasarlı ve Metruk Bina Denetimi Yapıldı

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, şehir genelinde bulunan ağır hasarlı ve yıkım kararı bulunan metruk binaların içerisinde ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 200 şahıs ve 48 araç kontrol edildi ve şahıslar binalardan uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Gaziantep'te hasarlı ve metruk bina içerisinde ve çevresinde bulunan şahıs ve araçlara yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri şehir genelinde bulunan ağır hasarlı, yıkım kararı bulunan metruk binaların içerisinde ve çevresinde uygulama yaptı. Ekipler kontrollerde 200 şahıs ve 48 araç kontrol eden ekipler, binalardan uzaklaşmaları konusunda şahısları ikaz etti. - GAZİANTEP