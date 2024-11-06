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Gaziantep'te Hareket Halindeyken Yanarak Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'te Hareket Halindeyken Yanarak Yaralanan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde hareket halindeyken otomobili yanan Bilal Aksu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve Aksu hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde Alpaslan Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Aksu (46) yönetimindeki 27 GK 042 plakalı otomobilinin hareket halindeyken yandığını fark etti. Aracını durduran ve yangını söndürmeye çalışan sürücü Bilal Aksu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yangın, olayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilde maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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