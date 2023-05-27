Gaziantep'te Hapis Cezası Bulunan 3 FETÖ Firarisi Yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 24 Mayıs tarihinde yürütülen çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö., 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B.D. ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli, yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP