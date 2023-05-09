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Gaziantep'te halk otobüsünde yankesicilik yapan kişi tutuklandı

Gaziantep'te halk otobüsünde yankesicilik yapan kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle iki yolcunun cep telefonunu çalan kişi tutuklandı.

Gaziantep'te halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle iki yolcunun cep telefonunu çalan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, halk otobüsünde iki kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma yürüttü.

Otobüsün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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