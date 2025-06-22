Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Silahlı Saldırı

Gaziantep'te halk otobüsü şoförünü silahla ateş ederek yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), yol verme nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Keyf, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle otobüse yanaştığı, bir süre tartıştıktan sonra şoföre tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından "gereği yapıldı" başlığıyla yapılan paylaşımda, halk otobüsü şoförünün tartıştığı başka bir araç sürücüsü tarafından sağ ayağından silahla yaralandığı hatırlatılarak, 17 suç kaydı bulunan olayın şüphelisi İ.H.N'nin adresinin polis ekiplerince tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.