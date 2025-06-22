Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Silahlı Saldırı

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Gaziantep'te özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf, yol verme nedeniyle tartıştığı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı, otobüsün kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan Keyf hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te halk otobüsü şoförünün silahlı saldırıya uğraması, araç kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), yol verme nedeniyle tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Keyf, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle otobüse yanaştığı, bir süre tartıştıktan sonra şoföre tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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