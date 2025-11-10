Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı: 4 Gözaltı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde halk otobüsü şoförünün darbedilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde dün halk otobüsü şoförü C.S. bir grubun saldırısına uğrayarak darbedildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada, 5 şüphelinin olaya karıştığı tespit edildi.

Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.