Gaziantep'te Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı: 4 Gözaltı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, bir grup tarafından darbedildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi ise hala aranıyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde halk otobüsü şoförünün darbedilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde dün halk otobüsü şoförü C.S. bir grubun saldırısına uğrayarak darbedildi.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada, 5 şüphelinin olaya karıştığı tespit edildi.
Şüphelilerden 4'ü yakalanırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel