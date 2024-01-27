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Gaziantep'te halı yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki halı yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda halıların bir kısmı zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki halı yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin U. yönetimindeki 33 AFT 794 plakalı halı yüklü tırın dorsesinde, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Nurdağı-Gaziantep kesimi Naimler Mahallesi mevkiinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tırı yol kenarına çeken sürücü Hüseyin U, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. ???????

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, halıların bir kısmı zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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