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Gaziantep'te, halı fabrikasındaki yangına 200 personelle müdahale ediliyor

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 2'nci Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 72 araç ve 200 personel ile müdahale ediliyor.

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 2'nci Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir halı fabrikasında çıkan yangın sürüyor. Alevlere 72 araç ve 200 personelle müdahale ediliyor. İçeride bulunan halı ve iplik balyaları zaman zaman yeniden alevleniyor. Bazı itfaiye ekipleri, yandaki un fabrikasının çatısına çıkıp, alevlere su sıkıyor.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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